O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou à China nesta terça-feira que, se for reeleito nas eleições de 2020, será "muito mais duro" ao negociar um acordo comercial.

"Estamos indo muito bem nas nossas negociações com a China. Tenho certeza que eles adorariam negociar com um novo governo para que continuem a prática de 'enganar os EUA' (US$ 600 bilhões ao ano), faltam 16 meses. Já é muito tempo para que continue hemorragia de empregos e empresas", afirmou Trump no Twitter.