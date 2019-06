O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que "o mais provável" é que na próxima segunda-feira entrem em vigor as tarifas comerciais que anunciou para castigar o México por suas políticas migratórias.

O governante americano indicou que nos próximos dias haverá uma reunião com representes do México para verificar se é possível "fazer algo" para evitar a imposição de tarifas de 5% a todos os produtos mexicanos, com a intenção de elevá-las depois gradualmente até 25%, mas que acredita que essas tarifas "vão ser pagas".