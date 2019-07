O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a um acordo com o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, para "aprofundar e expandir imediatamente as relações econômicas bilaterais" após a saída britânica da União Europeia (UE), informou nesta segunda-feira a Casa Branca em comunicado.

Os dois chefes de governo, em seu "primeiro contato oficial" desde que Johnson assumiu o cargo, conversaram na sexta-feira sobre "a importância de seguir aprofundando a relação especial entre EUA e Reino Unido", assinalou a presidência americana na nota.