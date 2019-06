O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou nesta quarta-feira o México pela ratificação do T-MEC, acordo assinado entre os dois países e o Canadá para substituir o Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), e cobrou que o Congresso americano faça o mesmo.

"Parabéns ao presidente (Andrés Manuel) López Obrador. O México votou pela ratificação do USMCA (sigla em inglês do T-MEC) hoje com uma grande margem. É tempo de o Congresso (dos EUA) fazer o mesmo", escreveu Trump no Twitter.