O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previu nesta sexta-feira que sua reunião de amanhã com o mandatário chinês, Xi Jinping, será "produtiva", mas negou que tenha prometido à China não impor novas tarifas sobre seus produtos.

"Acho que será produtiva. Vamos ver o que acontece amanhã, será um dia muito emocionante, tenho certeza de que as coisas serão boas para os dois países, vamos esperar", disse Trump aos jornalistas, no início de seu encontro com o presidente Jair Bolsonaro, durante a cúpula do G20, em Osaka (Japão).