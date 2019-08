O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quarta-feira as críticas à política monetária implementada pelo Federal Reserve (Fed), o banco central do país, e reclamou do alto valor do dólar em relação a outras moedas.

Trump tem exigido um corte de 1 ponto percentual nas taxas básicas de juros do país, que estão atualmente entre 2% e 2,25% depois do corte promovido pelo Comitê de Mercado Aberto do Fed em 31 de julho.