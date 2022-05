O setor do hoteleiro em Portugal registrou cerca de 2,4 milhões de hóspedes e 6 milhões de pernoites em abril deste ano, um aumento de 1,6% e 1,1%, respectivamente, em comparação ao registrado no mesmo mês de 2019 e superando pela primeira vez os níveis pré-pandemia.

Esta é a primeira vez desde a chegada do coronavírus que foram registrados números superiores a 2019, destacou o Instituto Nacional de Estatística (INE) em um relatório com dados provisórios do setor, esclarecendo que este progresso se deve ao impulso do mercado interno.