O Twitter anunciou nesta quinta-feira que lucrou cerca de US$ 513 milhões no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 655% em relação ao mesmo período no ano anterior, impulsionado pela venda de sua desenvolvedora de publicidade móvel MoPub.

A empresa americana, recém-adquirida pelo bilionário Elon Musk, informou também ter tido uma receita de US$ 1,2 bilhão, o que representa um aumento de 16% na comparação interanual.