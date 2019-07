A titular de comércio da Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia (UE), a sueca Cecilia Malmström, ressaltou nesta terça-feira a importância de ter selado com o Mercosul um acordo comercial "de máxima importância geopolítica" e que, segundo ela, obriga os quatro países do bloco, entre eles o Brasil, a cumprirem com os compromissos climáticos do Acordo de Paris.

Em uma audiência na Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu, Malmström fez uma avaliação sobre os compromissos associados à assinatura do acordo com o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) fechado no final de junho e que, segundo ela, dá mais peso às promessas dentro do Acordo de Paris.