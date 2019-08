A Comissão Europeia (CE) rejeitou nesta segunda-feira "especular" sobre o processo de ratificação do acordo de associação estipulado com o Mercosul, diante das críticas de setores agrícolas de Estados-membros, da preocupação com a desmatamento da Amazônia e de uma possível mudança política na Argentina.

"Não acredito que neste momento possamos especular sobre o processo de ratificação, seja do lado europeu ou do dos países-membros", indicou o porta-voz comunitário Enrico Brivio durante a entrevista coletiva diária da CE.