O governo do Uruguai e a Petrobras chegaram nesta terça-feira a um acordo sobre a saída definitiva da estatal brasileira do país.

Em nota, o governo uruguaio informou que as partes decidiram encerrar as concessões vigentes antes do próximo dia 30 de setembro e que assumirá as operações antes executadas pela estatal brasileira para dar continuidade aos serviços prestados pela Distribuidora de Gás de Montevidéu e pela Conecta S.A.