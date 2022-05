A Venezuela acumulou uma inflação de 22% entre janeiro e abril, uma queda significativa neste indicador, que no ano passado foi de 660%, de acordo com medições do Observatório Venezuelano de Finanças (OVF), uma entidade independente do governo.

"Os preços voltaram a um caminho de variação mensal de um dígito, acumulando 22% até agora neste ano", informou em comunicado a OVF, que calculou o aumento em abril em 3,6%.