O governo de Nicolás Maduro rescindiu os contratos que tinha com a construtora Odebrecht e começou a assumir o controle de 56 instalações da companhia na Venezuela, incluindo canteiros de obras e lugares onde eram armazenados equipamentos e materiais de construção, informou nesta quarta-feira o vice-ministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías.

Em entrevista à rede de televisão estatal "VTV", Farías disse que 17 obras inacabadas da companhia, como as do metrô de Caracas, passarão a ser assumidas pelo governo, especialmente pelo Ministério do Transporte.