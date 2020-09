A Venezuela atravessa a pior crise de sua história moderna, com hiperinflação e escassez pontual de alguns produtos, que provocaram o êxodo de mais de 5 milhões de cidadãos, segundo dados coletados pela Organização das Nações Unidas. EFE/Arquivo

A Venezuela acumulou, até agosto deste ano, uma inflação de 1.079,67%, segundo dados publicados nesta quarta-feira pela Assembleia Nacional (AN), que representam índice muito superior ao do último relatório do Banco Central local, que apontava para, até julho, alta de preços de 491,9%.

Ainda segundo o parlamento, de maioria oposicionista ao governo de Nicolás Maduro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, a inflação é de 3.078%.