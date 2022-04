Os crimes cibernéticos estão se tornando cada vez mais sofisticados e com ataques mais ambiciosos a indivíduos, empresas e instituições, advertiu o diretor global de risco da empresa de tecnologia de pagamentos Visa, Paul Fabara, que ressaltou a importância de que os investimentos em tecnologia estejam sempre um passo à frente dos criminosos.

A pandemia de covid-19 fez com que milhões de pessoas e empresas começassem a usar o comércio eletrônico, e com isso houve um aumento do risco de fraudes e crimes cibernéticos, tornando necessário um investimento em segurança de última geração para transações financeiras.