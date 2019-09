Wall Street terminou nesta terça-feira com quedas o primeiro pregão de setembro, com os investidores mostrando desânimo com uma escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China e com dados negativos sobre a atividade manufatureira americana.

O principal indicador da bolsa de Nova York caiu 1,08%, para 26.118,02 pontos. O seletivo S&P 500 recuou 0,69%, para 2.906,27, e o índice composto da Nasdaq fechou em baixa de 1,11%, aos 7.874,16 pontos.