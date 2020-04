O barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI) para entrega em junho subiu 2,67% nesta sexta-feira e terminou o pregão na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) cotado a US$ 16,94, encerrando dessa maneira uma semana de grande volatilidade.

Ao final das operações da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em junho subiram US$ 0,44 em relação ao valor de fechamento do pregão de ontem.

Os preços do petróleo subiram novamente em uma das semanas mais voláteis da história, com o barril de petróleo do Texas comercializado negativamente pela primeira vez devido à falta de espaço de armazenamento e à baixa demanda por conta da pandemia do novo coronavírus.

Devido a isso, um grande número de produtores canadenses e americanos tem reduzido sua atividade a mínimos históricos, especialmente em poços e plataformas petrolíferas.

A falta de atividade econômica e a perspectiva de que ainda é muito cedo para reabrir para aumentar a demanda desacelerou a velocidade da alta dos preços durante o dia.

Por outro lado, os mercados continuam de olho na política externa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nesta semana voltou a estreitar as relações com o Irã, algo que os analistas interpretaram como um movimento geopolítico em uma área chave para a oferta de petróleo bruto e que nos últimos dias tem ajudado a elevar os preços.

Nesse contexto, os contratos futuros de gasolina com vencimento em junho subiram US$ 0,02, cotados a US$ 0,66 por galão, e os de gás natural, com vencimento no mesmo mês, caíram US$ 0,07 e fecharam em US$ 1,74 por cada mil pés cúbicos.