O presidente da China, Xi Jinping, destacou nesta sexta-feira à chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o interesse comum de China e Europa em proteger as regras básicas do sistema multilateral de comércio, informou a agência oficial de notícias chinesa "Xinhua".

Como "as principais entidades econômicas do mundo e os principais países com influência global", China e Alemanha "devem demonstrar a sua responsabilidade, manter conjuntamente a igualdade e a justiça internacional e proteger o livre-comércio e o multilateralismo", afirmou Xi.