Em 20 de outubro de 1976, Diego Armando Maradona pisou no gramado do estádio do Argentinos Juniors, clube que defendia na época, vestindo a camisa 16, para estrear como jogador profissional de futebol, em duelo com o Talleres, pelo Campeonato Argentino.

Exatamente 45 anos atrás, a jovem promessa saiu do banco de reservas no segundo tempo de um jogo que era vencido pelo time de Córdoba por 1 a 0, carregando a esperança dos torcedores do 'Bicho', que já conheciam a fama de Maradona, pelas boas atuações nas divisões de base.