O técnico do Flamengo, Jorge Jesús. EFE/Arquivo

O Benfica anunciou nesta terça-feira que o auxiliar Nélson Veríssimo permanecerá no comando da equipe até o fim da temporada, em meio a especulações de que Jorge Jesus, do Flamengo, será o próximo técnico efetivo do clube.

O profissional estava interinamente na função desde o último dia 29, quando Bruno Lage foi demitido. Na estreia, três dias atrás, Veríssimo trabalhou na vitória dos Encarnados sobre o Boavista por 3 a 1.