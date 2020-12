Destaque da goleada de 5 a 1 do Paris Saint-Germain sobre o Istambul Basaksehir nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Neymar afirmou após a partida que não pensa em sair do clube francês.

"Estou feliz aqui, em Paris. Estou muito contente no clube, com meus companheiros. A ideia de sair não passa pela minha cabeça", comentou o brasileiro, autor de três gols no estádio Parc des Princes, em entrevista à emissora "RMC Sport".