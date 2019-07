A construção do Estádio Olímpico de Tóquio, para os Jogos Olímpicos de 2020, já avançou em 90% e está programada para ser concluída no final de novembro, segundo comprovaram nesta quarta-feira os jornalistas em uma excursão da imprensa pelas instalações.

A quase um ano exatamente da abertura dos Jogos, o exterior do Novo Estádio Nacional de Tóquio, cujas obras avançam sob a supervisão do Conselho Esportivo do Japão, está quase concluído e a fase seguinte será a instalação do gramado, programada para meados deste mês, e a da pista de atletismo, entre agosto e setembro, explicaram seus responsáveis.