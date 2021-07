O Brasil garantiu uma medalha no boxe nesta sexta-feira, com Abner Teixeira, e ficou perto de conseguir outra com Bia Ferreira, que avançou às quartas de final em uma sexta-feira marcada por eliminações no judô, o início da campanha de Bruno Fratus na natação e uma importante vitória no vôlei masculino.

Pelo peso pesado masculino do boxe (até 91kg), Abner derrotou o jordaniano Hussein Iashaish por decisão dividida e chegou às semifinais. Como não há decisão do terceiro lugar, na próxima terça-feira, caso ele perca a luta contra o vencedor do duelo entre o cubano Julio la Cruz e o espanhol Enmanuel Reyes, ficará com o bronze.