O oligarca russo Roman Abramovich negou nesta quinta-feira, em um comunicado, que irá pedir ao novo dono do Chelsea o pagamento dos empréstimos que fez ao clube nos últimos 19 anos, que chegam ao valor de 1,5 bilhão de libras (R$ 9,38 milhões).

Ainda proprietário dos 'Blues', Abramovich autorizou a venda do clube no início de março, mas a falta de avanços fez aumentar nos últimos dias o medo de que o russo exija do novo dono o pagamento dos empréstimos, algo que, inicialmente, disse que não faria.