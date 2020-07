Em uma época em que a bola ainda não pode rolar em vários países por causa da pandemia da Covid-19, recordações estão dominando os espaços do futebol, e a mais recente no Uruguai foi a cavadinha de Sebastián Abreu durante a disputa de pênalti entre a 'Celeste' e Gana, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

A bicampeã mundial não faturou o título na ocasião, parando nas semifinais contra a Holanda, mas a penalidade cobrada por Loco Abreu contra a seleção africana entrou para a história do ídolo do Botafogo e hoje jogador e técnico do Boston River, da primeira divisão de seu país.