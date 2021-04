O ex-jogador do Manchester United e atual treinador Ryan Giggs foi afastado do cargo de técnico da seleção de futebol do País de Gales nesta sexta-feira, após ser formalmente acusado pelo Ministério Público do Reino Unido de agredir duas mulheres, uma delas uma ex-namorada.

Com a decisão, ele ficará fora do comando da equipe na Eurocopa, que será disputada entre 11 de junho e 11 de julho.