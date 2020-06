O ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) - atualmente Atletismo Mundial -, o senegalês Lamine Diack, sentou-se nesta segunda-feira no banco dos réus de um tribunal de Paris, que o julgará pela suposta cobrança de comissões ilegais em troca de esconder o doping de atletas russos.

O homem que liderou o atletismo mundial entre 1999 e 2015, sendo o primeiro não europeu a presidir a organização, chegou ao Tribunal Correcional de Paris visivelmente enfraquecido, um dia após seu aniversário de 87 anos.

A França, que o colocou em prisão domiciliar há quatro anos, o acusa de ter criado, juntamente com outras cinco pessoas, uma rede de corrupção para embolsar milhões de euros com o objetivo de esconder os testes positivos dos atletas russos, além de ter criado com seu filho um mecanismo para desviar fundos da Federação.

Por conta desses crimes, Diack, que assumiu o comando da IAAF substituindo o italiano Primo Nebiolo e o entregou 16 anos depois ao britânico Sebastian Coe, pode ser condenado a até dez anos de prisão.

Também compareceram ao tribunal o médico francês Gabriel Dollé, responsável pela luta contra o doping na IAAF entre 1999 e 2014, e Habib Cissé, advogado de Diack, acusado de contribuição com o sistema de corrupção.

Porém, seu filho Papa Massata Diack, refugiado no Senegal, país que não extradita seus cidadãos, e os russos Valentin Balajnichev e Alexei Melnikov, a quem Moscou se opôs a entregar, não compareceram ao início do julgamento.

O escândalo veio à tona em 2012, revelado por atletas russos insatisfeitos com o sistema criado, o que levou o país a ser excluído das competições internacionais por quatro anos.

A acusação considera provado que Diack aceitou dinheiro russo para financiar sua carreira política no Senegal em troca de ocultar esses casos e permitir que atletas russos participassem dos Jogos de Londres de 2012 e das Copas do Mundo do ano seguinte, em Moscou, apesar dos níveis suspeitos demonstrados pelos seus passaportes biológicos.

Ainda de acordo com a acusação, o então presidente da IAAF corrompeu Dollé, que recebeu 190 mil euros e, em troca, atrasou os procedimentos de sanção.

O senegalês procurou, com sua manobra, segundo o seu relato, evitar um escândalo que teria destruído a reputação do atletismo e, assim, evitar a falência da Federação.

Diack foi pago pelo homem forte do atletismo russo, Balajnichev, que presidiu a Federação de seu país e se tornou ministro dos Esportes.

O ex-presidente da IAAF tem outros casos em aberto na França, devido a suspeitas de corrupção por conta dos Jogos do Rio e Tóquio, além das Copas do Mundo de 2013 e 2021.