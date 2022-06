Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 8 jun 2022

O brasileiro Eduardo Carlezzo, advogado da federação chilena de futebol (ANFP), afirmou que a presença do Equador na Copa do Mundo seria uma mancha para a competição e garantiu que existem "provas suficientes" da irregularidade na documentação do lateral-direito Byron Castillo.

A Fifa já abriu um procedimento disciplinar sobre o caso, que poderia render perda de pontos para a seleção equatoriana, e a consequente perda da vaga no Mundial do Catar, que acontecerá entre novembro e dezembro deste ano.