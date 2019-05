Diego Maradona viajará nesta terça-feira à Argentina para passar por uma cirurgia no ombro esquerdo e depois retornará ao México para continuar como técnico do Dorados de Sinaloa, segundo o agente e amigo do ex-craque, Matías Morla.

Em entrevista ao jornal "Clarín", Morla explicou que a operação estava "programada" e que, assim que estiver recuperado, Maradona voltará ao México.