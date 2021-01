O atacante argentino Sergio Agüero, do Manchester City, anunciou nesta quinta-feira ter dado positivo em teste para o novo coronavírus, realizado após o aparecimento dos primeiros sintomas da Covid-19.

"Tive alguns sintomas e estou seguindo as ordens do médico para a minha recuperação. Tenham cuidado, todos", escreveu o jogador de futebol, que tem 32 anos, em postagem no Twitter.