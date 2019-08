Com dois gols do atacante argentino Sergio Agüero, que chegou a 400 na carreira por clubes e seleção, o Manchester City venceu neste domingo o Bournemouth por 3 a 1, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Inglês, e assumiu a vice-liderança.

Apesar do placar no estádio Dean Court, o jogo não foi nada fácil para os 'Citizens', que foram pressionados no segundo tempo e contaram com boa atuação do goleiro brasileiro Ederson, autor de duas defesas difíceis.