O atacante do Barcelona Sergio Agüero permanecerá neste domingo em observação no Hospital de Barcelona para se submeter novos exames cardiológicos, após ter sofrido um desconforto no peito durante o empate em 1 a 1, ontem, com o Alavés pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, informou o clube catalão à Agência Efe.

Os exames já realizados até agora detectaram que Agüero sofreu uma arritmia cardíaca durante o jogo, conforme publicado pelo jornal "ARA", e os médicos querem submetê-lo a um exame cardiológico completo para afastar qualquer problema grave.