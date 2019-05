O atacante Sergio Agüero, do Manchester City, é a grande novidade da lista de jogadores convocados pelo técnico Lionel Scaloni para defender a Argentina na Copa América, em relação que não conta com o também atacante Mauro Icardi, da Inter de Milão.

O camisa 10 dos 'Citizens', que conquistou nesta temporada o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga do país, estava fora da seleção desde a queda nas oitavas de final da Copa do Mundo, que foi disputada na Rússia, no ano passado, diante da França.