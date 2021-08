O Paris Saint-Germain, em meio à euforia pela contratação do atacante argentino Lionel Messi, completou nesta quinta-feira 51 anos, os últimos deles de uma rápida transformação em uma das maiores marcas esportivas do mundo.

De acordo com comunicado emitido pelo próprio PSG, em 12 se agosto de 1970, foi realizado o ato administrativo de fundação do clube. Em seguida, as autoridades de Paris validaram a fusão do Paris Football-Club com o Stade Sangermanois.