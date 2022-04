O Ajax informou nesta terça-feira que perderá o atacante Antony por um mês, por causa da lesão no tornozelo direito sofrida no duelo da seleção brasileira com a Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

"Existe a possibilidade de que não jogue no restante da temporada", alertou o clube holandês, por meio de comunicado.