O Ajax oficializou nesta sexta-feira a transferência do meia Lasse Schöne para o Genoa, que pagou 1,8 milhão de euros para contar com o jogador de 33 anos e assinou com ele um contrato válido por duas temporadas, com possibilidade de extensão por uma terceira.

"Não é um adeus, mas um até logo", disse em comunicado o clube de Amsterdã, que publicou nas redes sociais um vídeo de despedida com os melhores momentos do dinamarquês nos sete anos em que vestiu a camisa do tetracampeão europeu.