O Al-Sadd, do Catar, anunciou nesta sexta-feira, através das redes sociais, o acerto para que o espanhol Xavi se torne o novo técnico do Barcelona, substituindo o holandês Ronald Koeman, demitido no último dia 27.

O diretor-executivo do clube do emirado, Turki Al-Ali, afirma, em comunicado, que a saída do ex-meia foi acordada após o pagamento da multa rescisória estipulada no contrato do comandante.