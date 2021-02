O lateral-esquerdo austríaco David Alabam que está em fim de contrato com o Bayern de Munique, recebeu uma proposta do Paris Saint-Germain e já chegou a se reunir com o presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi.

A informação foi veiculada por diferentes veículos de imprensa, com a emissora britânica "Sky Spors" sendo a primeira a divulgar a notícia.