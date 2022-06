O técnico inglês Alan Pardew anunciou nesta quarta-feira que não permanecerá na próxima temporada no comando do CSKA Sofia, da Bulgária, por causa de manifestações racistas de torcedores do clube.

Os atos discriminatórios aconteceram durante jogo com o Botev Plodiv, pelo Campeonato Búlgaro, realizado no último dia 19.