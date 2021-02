O lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba garantiu nesta segunda-feira que o argentino Lionel Messi está "100% comprometido" com o Barcelona, na véspera do duelo com o Paris Saint-Germain, que sonha com o camisa 10, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"A cabeça dele, agora mesmo, está no Barcelona. Basta ver a disposição com que disputa cada partida, as estatísticas que está produzindo nesta temporada também", disse o defensor, em entrevista coletiva concedida na véspera do duelo continental.