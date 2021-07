O alemão Michael Jung, no individual, e a equipe da França iniciarão nesta sexta-feira, nos Jogos de Tóquio, a defesa de seus títulos olímpicos conquistados no Rio 2016 no concurso completo de equitação (CCE), que será disputado no Parque Equestre Baji Koen e no Sea Forest Cross Country Course, na capital japonesa.

Com três dias de duração, o hipismo CCE é composto por três modalidades: adestramento, cross country e saltos, que serão disputados nesta ordem, uma prova por dia. A soma dos resultados de cada uma definirá a classificação final.