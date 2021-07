Campeão olímpico em Londres 2012 e no Rio 2016, o alemão Michael Jung chega a Tóquio com objetivo de estabelecer um novo recorde no hipismo ao conquistar a terceira medalha de ouro no concurso completo de equitação (CCE) individual.

Jung já está na história do adestramento. Aos 38 anos, ele se tornou o primeiro cavaleiro a se sagrar campeão europeu, olímpico e mundial. Se triunfar em Tóquio, terá realizado mais um feito enorme, já que até hoje ninguém faturou o tri olímpico consecutivo na prova.

Os que mais se aproximaram foram o holandês Charles Pahud de Mortanges, campeão em Amsterdam 1928 e Los Angeles 1932 com Marcoix, e o neozelandês Mark Todd, que venceu em Los Angeles 1984 e Seul 1988 montando Charisma.

Jung também montou o mesmo cavalo em Londres e no Rio, Sam. Desta vez, porém, seu cavalo será Chimpmunk, com o qual obteve o ouro na categoria de equipe no Campeonato Europeu de 2019.

Também competindo na equipe alemã estarão duas amazonas que o ajudaram a ganhar a prata por equipes no Rio, Sandra Auffarth (Viamant du Matz) e Julia Krajewski (Armande de B'Neville). A principal rival é a atual campeã França, que contará com Thomas Carlile (Birmane), Nicolas Touzaint (Absolut Gold HDC) e Christopher Six (Totem de Brecey).

Os britânicos, atuais campeões mundiais, terão o líder do ranking Oliver Townend (Classe Ballaghmore), o quinto colocado, Tom McEwen (Toledo de Kerser), e Laura Collet (Londres 52), 2ª. Além disso, na reserva estará Ros Canter, que montará Allstar B, cavalo com o qual ela ganhou os Jogos Equestres Mundiais FEI 2018.