A amazona alemã Julia Krajewski, montando 'Amande de B'Neville', tornou-se nesta segunda-feira, nos Jogos de Tóquio, a primeira mulher na história a conquistar o título olímpico individual no hipismo CCE, que também definiu hoje a campeã por equipes, a Grã-Bretanha.

Krajewski, de 32 anos, manteve a Alemanha no topo do pódio olímpico na disputa individual, já que sucede como campeã os compatriotas Hinrich Romeike, vencedor em 2008, e Michael Jung, campeão nas duas últimas edições, em 2012 e 2016. No Rio de Janeiro, ela ficou com a prata.