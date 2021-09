A amazona alemã Jessica Von Bredow-Werndl venceu neste sábado o Grande Prêmio Estilo Livre com música do Campeonato Europeu de Hipismo Adestramento, realizado em Hagen, na Alemanha, e fechou com amplo domínio sua participação na competição, com três medalhas de ouro.

Von Bredow-Werndl, de 35 anos, também havia levado a melhor no programa Especial individual e por equipes em Hagen.