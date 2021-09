Em 58 anos de história, desde 1965, o Campeonato Europeu de hipismo adestramento por equipes é amplamente dominado pela Alemanha, com 25 títulos em 29 possíveis, o último deles conquistado nesta quarta-feira em casa, na cidade de Hagen, com desempenhos decisivos da número 1 do ranking mundial, Jessica Von Bredow-Werndl, e da lenda da modalidade Isabell Werth.

Este foi o terceiro título europeu consecutivo do time alemão, que também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Apenas Holanda, em três ocasiões (2007, 2009 e 2015) e Grã-Bretanha, em uma (2011), conseguiram tirar a Alemanha do topo do pódio.