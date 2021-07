Com 13 medalhas de ouro olímpicas no adestramento por equipes, a Alemanha chega a Tóquio 2020 como favorita para subir ao topo do pódio mais uma vez nesta modalidade, cuja final vai acontecer no próximo dia 27.

Desde que a competição por equipes foi disputada pela primeira vez, nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, em 1928, os alemães, que derrotaram a Suécia e a Holanda naquela ocasião, têm sido dominantes.

Isabell Werth, seis vezes campeã olímpica, nove vezes campeã mundial e 20 vezes campeã europeia, é a grande destaque da equipe, com a égua Bella Rose. Jessica von Bredow-Werndl, com a égua TSF Dalera BB, e Dorothee Schneider, com Showtime FRH, completam o trio, com Helen Langehanenberg e sua égua Annabelle como reservas.

Charlotte Dujardin e Carl Hester, a dupla britânica que levou prata no Rio de Janeiro em 2016, estarão na edição deste ano, mas com cavalos menos experientes. A Holanda, que levou o bronze há cinco anos, será representada por Edward Gal, com Total US, e Hans Peter Minderhoud, com Dream Boy.

A Suécia será liderada na prova por Patrick Kittel, os EUA terão Steffen Peters como principal nome, e a Bélgica fará sua primeira participação nesta competição desde 1928.

Uma das novidades no formato desta edição olímpica em suas três modalidades (adestramento, provas e saltos de obstáculos) é a formação de três conjuntos por equipe.

Apesar de todos os percalços sofridos nos últimos 18 meses devido à pandemia de covid-19 e ao surto do herpes virus equino (EHV-1) na Europa continental, a equipe alemã chega ao Japão como detentora do título e maior favorita.

AMAZONA COM HISTÓRIA NOS JOGOS.

A australiana Mary Hanna, cujo cavalo Calanta foi o primeiro a chegar aos estábulos do Parque Equestre Baji Koen, em Tóquio, será uma das estrelas da competição. Aos 66 anos, ela vai disputar sua sexta edição de Jogos Olímpicos.

A amazona, que tem dois filhos e quatro netos e foi integrante de quase todas as equipes de adestramento australianas desde os Jogos de Atenas 1996 - a exceção veio em Pequim 2008 -, terá como companheiras Kelly Layne, montando Samhitas, e Simone Pearce, que competirá com Destiny.

ALEMANHA JÁ GANHOU OURO EM TÓQUIO.

A última vez que os Jogos foram realizados em Tóquio foi em 1964, e Baji Koen também foi o local para o adestramento. O suíço Henri Chammartin, montando Woerman, foi o campeão individual, e o título por equipes ficou com os alemães Harry Boldt, com Remus; Josef Neckermann, com Antoinette; e Reiner Klimke, com Dux.