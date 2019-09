A Alemanha passou pela Irlanda do Norte, e a Holanda goleou a Estônia, ambas atuando fora de casa, e mantiveram embolada a briga pelas duas vagas no grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, em dia de tropeço da Croácia e vitória tranquila da Bélgica.

Em Belfast, os campeões mundiais de 2010 venceram os donos da casa, que entraram na rodada como líderes da chave, por 2 a 0, graças a dois gols marcados no segundo tempo, pelo zagueiro Marcel Halstenberg, aos 4 minutos, e pelo meia-atacante Serge Gnabry, nos acréscimos.