Atual campeã olímpica e dona de dois títulos mundiais, a Alemanha encontrou dificuldade na estreia na Copa do Mundo feminina, mas venceu a China por 1 a 0 neste sábado, na cidade francesa de Rennes, em jogo válido pelo grupo B.

As medalhistas de ouro no Rio 2016 dominaram a partida no estádio Roazhon Park do começo ao fim, com 62% de posse de bola e 18 chutes a gol, contra apenas quatro da equipe asiática, que quase abriu o placar no primeiro tempo. Aos 44 minutos, Yang Li acertou um chute na trave direita.