A Alemanha conquistou nesta terça-feira o título do adestramento por equipes do hipismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o que fez com que a amazona Isabell Werth, uma das três integrantes, chegasse a sua sétima medalha de ouro na história do evento.

O time alemão, que também contou com Dorothee Schneider e Jessica von Bredow-Werndl, obteve pontuação total de 8.178.