O Jiangsu Suning venceu nesta quinta-feira o Guangzhou Evergrande por 2 a 1, em partida com atuação decisiva do atacante brasileiro Alex Teixeira, autor do gol o título e conquistou pela primeira o Campeonato Chinês.

Após empate em 0 a 0, na partida de ida, a equipe visitante saiu na frente aos 48 do primeiro tempo, após jogada em que o ex-Vasco foi derrubado ao partir em direção ao gol pelo zagueiro chinês Chao He, que acabou expulso. O atacante naturalizado italiano Éder bateu a falta, contou com desvio no volante Paulinho e abriu o placar.